Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Haziran 2023 18:12
MÜHENDİSİN ünvanı değişsin İŞCİ olsun !

MÜHENDİSİN ünvanı değişsin İŞCİ olsun !


feridunemeksiz
Şef
26 Haziran 2023 18:18
Geçiş talebiniz alınmıştır

KamudaMemur
Daire Başkanı
26 Haziran 2023 18:20

Haklı olan davamızı Allah'ın izni ile kazanacağız kardeş.

feridunemeksiz, 1 saat önce
Geçiş talebiniz alınmıştır

Produss
Daire Başkanı
26 Haziran 2023 18:48

Tekniker ne olsun? İşçi yamağı?


Devir Kötü
Şef
26 Haziran 2023 19:21

Çaycı olabilirler, çaycılıkta iyi, ortalama 20 bin maaş 4 tediye 2 ikramiye cart curt zart zurt...

Produss, 46 dk. önce

Tekniker ne olsun? İşçi yamağı?

Toplam 4 mesaj

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