KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


26 Haziran 2023 19:37
Adalet Bakanlığı

Adalet bakanlığı Merkezi ve taşra sözleşmeli personel alımı hala açıklanmadı mı ben göremiyorum bilgisi olan var mı

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Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Adalet ve Ceza İnfaz Bölümü Mezunları Sağlık Bakanlığı Alımları Ne Zaman OlabilirHangisini seçmeliyim , neden?Merkezi Atama

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