Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Haziran 2023 20:03
Şanlıurfa !!!

Siverek ilçesine tayinim çıktı. Bu ilçe hakkinda bilgisj olan var mı , bilgilendirirseniz sevinirim ????

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