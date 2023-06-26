Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Haziran 2023 20:41
Batı Batı
Batıdan batıya tayin için dilekçe yazsam tayin cikarmi

polsirnak
Aday Memur
26 Haziran 2023 20:42
Bunun herhangi bir zamanı varmı şark yaptım 2. İçin sıram gelmedi bulundugum ildeki 6 yıllık görev süresini tamamladim

polsirnak
Aday Memur
26 Haziran 2023 20:44
Konuyla ilgili yardımcı olabilecek varmi
Toplam 2 mesaj

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