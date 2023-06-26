KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


26 Haziran 2023 20:51
Arkadaşlar 2024 lisans matematik hakkında?

Arkadaşlar lisede problemlere hic calismadim şuan soruları çözerken aşırı yavasim sizce 1 sene de matematikte 19 doğrudan 30 doğruya çıkar mı? Hizlanmak icin neler yapabilirim? 1 sene var lisans kpssye sizce bu süre yeterli olur mu? Yapamadığım soruların çözümlerine hemen bakmalı miyim yoksa ugrasmali miyim? Okuyanlara teşekkürler..&#128554;

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