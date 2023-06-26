Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Haziran 2023 21:30
Çift şark bitiren yeni tercihle şark ilinde kaç yıl çalışır
Bulunduğun ilin görev süresi 3 yıl ve 6 yılımı doldurdum. Şimdi yeni tayin yerim deprem bölgesi olan 4 yıllık bir yer. Ben burada kaç yıla tabi olurum.?

Akgezen01
Şef
26 Haziran 2023 21:59
2 yıl

Memurhaps
Şef
26 Haziran 2023 22:11
4 yıl olarak görev yapmak zorundasın
Toplam 2 mesaj

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