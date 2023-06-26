Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Haziran 2023 21:35
Lojmann
Urfa merkeze tayinimiz çikti ilk defa doğuya gidiyorum arkadaşlar. Evliyim çocuk var lojman çikma ihtimali gidenler arasindan bekar evli açisindan değerrlendirirsek lojman çıkma ihtimali var mı bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim

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