Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


26 Haziran 2023 22:11
Hakediş

Yıllık izinde olan kontrol mühendisi yerine hakedişi başkası (yerine bakan) imzalaya bilir mi? İmzalarsa sorun olur mu? İzinden dönmesi mi beklenmeli?

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