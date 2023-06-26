28 günde %30 fakirleşmemiz...

Sadece çok üzgünüm.. Artık araba,ev almak Sadece hayal. Telefonu bile tek seferde alamıyorduk zaten. Daha düne kadar RUS PAZARlarında satıcılik yapanların çocukları tatil beldelerinde fink atarken biz kendi memleketimizin güzel nimetlerinden mahrum kalıyoruz. Çünkü kendi ülkemizde tatil yapamayacak kadar fakirdik artık daha da fakiriz. Yazık bize.....

Sadece çok üzgünüm.. Artık araba,ev almak Sadece hayal. Telefonu bile tek seferde alamıyorduk zaten. Daha düne kadar RUS PAZARlarında satıcılik yapanların çocukları tatil beldelerinde fink atarken biz kendi memleketimizin güzel nimetlerinden mahrum kalıyoruz. Çünkü kendi ülkemizde tatil yapamayacak kadar fakirdik artık daha da fakiriz. Yazık bize.....