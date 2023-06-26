Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Haziran 2023 22:15
28 günde %30 fakirleşmemiz...
Sadece çok üzgünüm.. Artık araba,ev almak Sadece hayal. Telefonu bile tek seferde alamıyorduk zaten. Daha düne kadar RUS PAZARlarında satıcılik yapanların çocukları tatil beldelerinde fink atarken biz kendi memleketimizin güzel nimetlerinden mahrum kalıyoruz. Çünkü kendi ülkemizde tatil yapamayacak kadar fakirdik artık daha da fakiriz. Yazık bize.....

M Can
Daire Başkanı
26 Haziran 2023 22:41

30 değil , % 40.... (Bir ay önce 20.05'ten Euro almıştım.)

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