Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


26 Haziran 2023 22:52
TYP programındaki sigorta emeklilik primi olarak ödeniyor mu?

arkadaslar typ kapsamında ödenen sigorta primleri, emekliliğe de sayılıyor mu acaba?

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