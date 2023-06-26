Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Haziran 2023 23:02
Gys yazı işleri müdürlüğü...

Arkadaşlar herkese kolay gelsin öncelikle. Konuları bitirdim ancak süreler vs çok çabuk unutuluyor denemelerde 70D-30Y gibi genelde. Çıkmış sorulara bakınca biraz yuzeysel sorulmuş gibi geliyor.Sizlerde çalışmalar nasıl. Nasıl calismak lazım yardımcı olursanız sevinirim.

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