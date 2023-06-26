Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Haziran 2023 23:26
Haziran ayı enflasyon tahmini

Ekonomistlerin Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmini yüzde 4,03 artış yönünde gerçekleşirken, ortalama tahmin yüzde 3,64 artış oldu


sifonyally
Aday Memur
26 Haziran 2023 23:27

Foreks Haber'in 16 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, Haziran ayı için yıllık TÜFE verisi için m


sifonyally
Aday Memur
26 Haziran 2023 23:30

Foreks Haber'in 16 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, Haziran ayı için yıllık TÜFE verisi için medyan tahmin yüzde 38,35, ortalama ise yüzde 37,88 artışa işaret etti.


sifonyally
Aday Memur
26 Haziran 2023 23:32

TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 5,47 ve yüzde 1,20 şeklinde oluşurken, yıllık tahminlerde ise tahminler yüzde 40,27 ve yüzde 35,00 bandında oluştu.


sifonyally
Aday Memur
26 Haziran 2023 23:34

Haziran ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanacak. TÜİK, daha önce 3 Temmuz olarak planlanan Haziran ayı enflasyon rakamları bülteninin, Kurban Bayramı tatili nedeniyle ertelendiğini açıklamıştı.


Devir Kötü
Şef
27 Haziran 2023 00:01

Ya neden bu kadar uzatıyorlar ki? TÜİK çok rahat önümüzdeki ayın enflasyonunu bile verebilir.


Devir Kötü
Şef
27 Haziran 2023 00:04

Çalıştığım fabrikada makinelerin basınç sensörleri vardı, operatör istediği seviyeyi tutturamayınca sensörün arkasına küçük bir müdahale ile istediği seviyeye ayarlıyordu...

TÜİK diyince aklıma geldi, ne alakaysa, ilginç...

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