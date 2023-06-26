KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


26 Haziran 2023 23:36
tcdd vagon ve imal tamircisi - nezaretçi ve ustabaşı

Arkadaşlar TCDD de Vagon ve imal Tamircisi - Nezaretçi ve Ustabaşı

1. Net olarak görevi nedir

2. Maaşı ne kadar

3. Daimi işçi demek kadrolu işçi demek mi

4. İkramiye ve yıpranma payı var mı

5. Lojman yada misafir evi varmi yararlanabilir miyim

6. Ozluk hakları nelerdir

7. Maaş harici hangi ücretlerden yararlanabiliyor.

Is ile ilgili daha fazla bilgi sahibi arkadaşlar var ise de yazarsa sevinirim.

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