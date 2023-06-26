Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Haziran 2023 23:44
Öğretmenlikten işçi kadrosuna(hizmetli) geçiş...

-İsteyenler için öğretmenlikten işçi (hizmetli) kadrosuna geçiş imkânı sunulsun, isteyenler geçsin!!? Sınıfta 30-40 öğrencinin çile/kahrını/terbiyesizliğine/lakaytlığına artık tahammül kalmadı!!? Fedakarlık ayaklarını geçin artık!!?

-İŞÇİ 'nin maaşına(25bin), öğretmenin ek dersli haliyle bile ulaşması ne mümkün!!?

Ülkede üniversite okuyan/tahsilli insanlar âdeta cezalandırılıyor, üstelik artı bi ton masraf yapıyor, yazıklar olsun, insanları "keşke okumasaydim." pişmanlığını sevk eden bu zihniyete yazıklar olsun!!?

- Öğretmeni her fırsatta yerin dibine sokan /halka malzeme yapan/sersefil yaşamaya mahkûm eden bu sistem ve yöneticilerine yazıklar olsun!!?

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