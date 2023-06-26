Hizmetlinin itibarı Öğretmeni yendi!!?

Ülkedeki adaletsizliğin daniskası gerçekleşti, taşerondan kadroya geçen elemanlara işçi statüsü verildi, maaşları 25bine çıkarıldı!!?

Son tahlilde Öğretmen sersefil yaşamaya devam ediyor, ek dersli maaşı bile 25bini bulmayan öğretmene şu yapılan reca mıdır, öğretmene yapılan cüz 'î iyileştirmeler ne açlık sınırını aşabildi ne de öğretmene maddi/ manevî itibar sağlayabildi!!?

MEB açtığı işçi kadrosuna geçiş hakkı versin bari, görülen o ki öğretmen ancak işçi kadrosuna geçerek maddi/ manevî itibarını yükseltecek, aksi takdirde öğretmen şamar oğlanı olmuş gelen vuruyor giden vuruyor!!? Altta kalanın canı çıksın anlayışıyla sefalete sürüklenen öğretmen başka nasıl itibarını kazanabilir ki!!?