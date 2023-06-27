Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Haziran 2023 00:05
Bir fikriniz var mı?

Yeni atama ile 3 yılını dolduran kadroya geçen zorunlu hizmeti biten biri bu yıl il dışı tayin isteyebilir mi?(ilk görev yerinde 3 yıl bitmiştir)


al bi de burdan yakö
Aday Memur
27 Haziran 2023 00:25

Hocam zamanı gelince il dışı başvurular kısmına bakarsınız. Zaten tercih edilebilecek okullar açılacaktır size. Ben zh 4 yıl olan bir okulda, 3+1 sisteminin +1 yılının içindeydim. İl dışı tercihi yapmıştım ancak tercih ettiğim okulu yazan bir başka kişi benle aynı puanı vardı ancak hizmet süresi benden 3 gün fazlaydı, benim tercih olmadı :)

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