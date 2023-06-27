KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


27 Haziran 2023 00:17
Yönetim Bilişim Sistemleri (Lisans)

Merhaba kpss için bizim nitelik kodumuz nedir bilen varsa cevaplarsa mutlu olurum. Özel firmalardan gına geldi yeni mezuna yapılan muamele hoş değil aldığım asgari ücret de beni üzüyor. Bu sene kpss hazırlanmak istiyorum, daha önce bu bölümden atanan yakını veya kendisi bilgilendirirse sevinirim. Düz memur dışında hangi meslek dallarına tercih yapabilirim hiçbir bilgim yok.

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