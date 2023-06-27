Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Haziran 2023 00:36
Uzman öğretmenlik ve para gözlülük

Geçen sene sınav öncesi öğretmenler sınava girmeyelim diye yazdılar burada sınav günü herkes kayboldu ve sınava girdi şimdi çıt ses çıkmıyor


Aslantugg
Aday Memur
27 Haziran 2023 00:37
Sanane dingil
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