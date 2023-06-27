Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Haziran 2023 00:54
Proje okulları yönetmeliği değişti başvural iptal mi olur

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Öğretmenlerin proje okullarındaki görev sürelerinin hesaplanmasında 6/7/2020 tarihinden önce yapılan görev süreleri dikkate alınmaz.

Editörün Notu; yapılan bu değişiklikle 6/7/2018 tarihin, 6/7/2020 tarihi ile değiştirilerek proje okullarında daha önce görev yapan öğretmenlere iki yıl daha çalışma imkanı sağlanmıştır.

ŞU AN 4 YILI DOLAN ÖĞRETMENLERİN SÜRELERİ 2 YIL DAHA UZATILDIĞINA GÖRE BU ÖĞRETMENLERİNDE BAŞVURUSU ALINMIŞTI YERLERİ BOŞ GÖSTERİLMİŞTİ. O ZAMAN BAŞVURULAR YENİDENMİ ALINACAK?


b3rn4
Müsteşar
27 Haziran 2023 01:26

Dere geçerken eşek mi at mı her neyse onu değiştiren MEB..


tukiu
Memur
27 Haziran 2023 01:32

ne olacak şimdi ? o kadar başvuru ?


geceyolcusu2002
Memur
27 Haziran 2023 01:42

Boş kadrolara atama olur. Gerisi kalır

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