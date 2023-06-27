Proje okulları yönetmeliği değişti başvural iptal mi olur

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Öğretmenlerin proje okullarındaki görev sürelerinin hesaplanmasında 6/7/2020 tarihinden önce yapılan görev süreleri dikkate alınmaz.

Editörün Notu; yapılan bu değişiklikle 6/7/2018 tarihin, 6/7/2020 tarihi ile değiştirilerek proje okullarında daha önce görev yapan öğretmenlere iki yıl daha çalışma imkanı sağlanmıştır.

ŞU AN 4 YILI DOLAN ÖĞRETMENLERİN SÜRELERİ 2 YIL DAHA UZATILDIĞINA GÖRE BU ÖĞRETMENLERİNDE BAŞVURUSU ALINMIŞTI YERLERİ BOŞ GÖSTERİLMİŞTİ. O ZAMAN BAŞVURULAR YENİDENMİ ALINACAK?