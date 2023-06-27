Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Haziran 2023 01:08
En Düşük Memur Maaşı 22.000 TL Vaadinin Anlık USD Bazında Değeri (Sürekli Güncel)

Vaad Verildiği Tarihte USD: 19.95

Vaad: 22.000 TRY

Günlük USD: 26.03

Vaadin USD Bazında Değeri: 15.295 TRY

Not: İstatistiki amaçlı günde 3 defa güncellenecektir.


hugo.almeida
Müsteşar
27 Haziran 2023 01:41

Değerli hocam naçizane bir fikir sunmak istiyorum. Bu arkadaşların önemli bir kısmı seyyanen zammı savunan, bir kısmı işçilerin maaşı 25 bine yaklaşmasa maaşının kuş kadar kaldığını anlamayan, bir kısmı ise bugün karnı doyduğu için ağırlık çökmüş beynini geleceğe yönelik düşüncelerini off konumuna getirmiş arkadaşlar. Sizin yaptığınız hesaptaki 15,295 liraya büyük ihtimalle mana veremiyorlar. Hatta belki aralarında: "13 alıyorduk maaşımız 15 bin olacakmış" diye düşünüp sevinenler bile olabilir.

Gelin şu hesabı şöyle yapalım.

1. Bugünkü maaşın kaç dolar ettiği.

2. Vaad edilen maaşın kaç dolar ettiği.

3. Vaad edilen maaşla kaç gram altın alınabileceği.

4. Vaad edilen maaşla kaç iPhone alınabileceği. (Amerika fiyatı)

Bunu yapmalıyız çünkü alım gücü küresel bir durum bizim gibi ülkelerde.

Bunu yapmalıyız çünkü gram altın tüm dünyada aynı.

Bunu yapmalıyız çünkü dolar enflasyonu denen bir şey de var.

Bu şekilde anlayacaklardır diye tahmin ediyorum. Saygılarımla.


ahmetfethi34
Aday Memur
27 Haziran 2023 01:55

Haklısınız.

Formül:

Vaad-((Vaad/Vaad Tarihindeki Kur)-(Vaad/Güncel Kur))xGüncel Kur = USD Bazında Güncel Değer

22.000-((22.000/19.95)-(22.000/26.03)x26.03 = 15.295

hugo.almeida, 47 dk. önce

Değerli hocam naçizane bir fikir sunmak istiyorum. Bu arkadaşların önemli bir kısmı seyyanen zammı savunan, bir kısmı işçilerin maaşı 25 bine yaklaşmasa maaşının kuş kadar kaldığını anlamayan, bir kısmı ise bugün karnı doyduğu için ağırlık çökmüş beynini geleceğe yönelik düşüncelerini off konumuna getirmiş arkadaşlar. Sizin yaptığınız hesaptaki 15,295 liraya büyük ihtimalle mana veremiyorlar. Hatta belki aralarında: "13 alıyorduk maaşımız 15 bin olacakmış" diye düşünüp sevinenler bile olabilir.

Gelin şu hesabı şöyle yapalım.

1. Bugünkü maaşın kaç dolar ettiği.

2. Vaad edilen maaşın kaç dolar ettiği.

3. Vaad edilen maaşla kaç gram altın alınabileceği.

4. Vaad edilen maaşla kaç iPhone alınabileceği. (Amerika fiyatı)

Bunu yapmalıyız çünkü alım gücü küresel bir durum bizim gibi ülkelerde.

Bunu yapmalıyız çünkü gram altın tüm dünyada aynı.

Bunu yapmalıyız çünkü dolar enflasyonu denen bir şey de var.

Bu şekilde anlayacaklardır diye tahmin ediyorum. Saygılarımla.


kamu grvls
27 Haziran 2023 02:05
Başka işiniz yok mu sizin

hugo.almeida
Müsteşar
27 Haziran 2023 02:08

Hocam bunu da anlamazlar. Şöyle deyince anlayacaklar. Bazıları: "Haaa" diyecekler.

Kısaca: Türk Lirası son bir haftada %30 civarı değer kaybetti. 22 bin liranın %30 civarı değer kaybı ile bugünkü değeri 15 bin civarıdır. Bazıları yine de anlamayacak. :)

Onlara şunu söylemek gerekiyor. "Bir kilo kıyma almak için 5 saat çalışman gerekiyor." Olabildiğince basit. 5 yaşındaki çocuğa anlatır gibi.

ahmetfethi34, 33 dk. önce

Haklısınız.

Formül:

Vaad-((Vaad/Vaad Tarihindeki Kur)-(Vaad/Güncel Kur))xGüncel Kur = USD Bazında Güncel Değer

22.000-((22.000/19.95)-(22.000/26.03)x26.03 = 15.295


hugo.almeida
Müsteşar
27 Haziran 2023 02:10

Normalde öğretmenim ama boş vakitlerimde kanaviçe yapıyorum, banyo lifi örüyorum.

kamu grvls, 23 dk. önce
Başka işiniz yok mu sizin

ahmetfethi34
Aday Memur
27 Haziran 2023 02:22

öğretmenim ama boş zamanlarda ve yazları aracıma megafon takıp patates/soğan satıyorum.

kamu grvls, 23 dk. önce
Başka işiniz yok mu sizin
Toplam 6 mesaj

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