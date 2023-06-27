En Düşük Memur Maaşı 22.000 TL Vaadinin Anlık USD Bazında Değeri (Sürekli Güncel)

Değerli hocam naçizane bir fikir sunmak istiyorum. Bu arkadaşların önemli bir kısmı seyyanen zammı savunan, bir kısmı işçilerin maaşı 25 bine yaklaşmasa maaşının kuş kadar kaldığını anlamayan, bir kısmı ise bugün karnı doyduğu için ağırlık çökmüş beynini geleceğe yönelik düşüncelerini off konumuna getirmiş arkadaşlar. Sizin yaptığınız hesaptaki 15,295 liraya büyük ihtimalle mana veremiyorlar. Hatta belki aralarında: "13 alıyorduk maaşımız 15 bin olacakmış" diye düşünüp sevinenler bile olabilir.

Gelin şu hesabı şöyle yapalım.

1. Bugünkü maaşın kaç dolar ettiği.

2. Vaad edilen maaşın kaç dolar ettiği.

3. Vaad edilen maaşla kaç gram altın alınabileceği.

4. Vaad edilen maaşla kaç iPhone alınabileceği. (Amerika fiyatı)

Bunu yapmalıyız çünkü alım gücü küresel bir durum bizim gibi ülkelerde.

Bunu yapmalıyız çünkü gram altın tüm dünyada aynı.

Bunu yapmalıyız çünkü dolar enflasyonu denen bir şey de var.

Bu şekilde anlayacaklardır diye tahmin ediyorum. Saygılarımla.