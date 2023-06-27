Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Haziran 2023 01:09
Üniversite hastaneleri
Malum nerdeyse butun hastane ler hemsire alimina cikti peki aralik gibi yeniden alima cikarlar mi yani demek istedigim her sene ayni oranda alima cikuyormu unuversite hastaneleri

Çok Yazılan Konular

Ankara Sincan Etimesgutta Kiralık daire Ses kaydıMaaş zammıAğır engelli tayini3+1 görevlendirmeÜniversite hastanesi tayinMemurlar Net, lütfen haber yap2023 haziran iller arasi yer degistirme tayiniAlt Bölge Sonuçlanan var mı ??Para puan promosyon bilgisi olan

Sözlük

wagner 3 efendi köle ilişkisi 2 taşınmak 1 Suna Kan 1 güzel olduğunuz kadar küstahsınız da 1 potifar 2 moral 1 ivan dragon 2 sahan 1 özgürlük heykeli 1

Son Haberler

27 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları3.00 not ortalamasıyla mezun olan öğrencinin onur belgesi talebini Danıştay haklı bulduProje okulları yönetmeliğinde önemli değişiklik yapıldıKurban PaylaşmaktırKurban İbadet, Paylaşmak Kardeşliktir!

Editörün Seçimi

Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedir