Memur maaşları

Selamlar. Üniversitede çalışan normal memur maaşlarına baktığımda genelde, göreve yeni başlayan memur için 11k maaş gösteriyor. Bu durum kit kurumlarında nasıldır örneğin eti de ya da çay işletmesinde ya da dhmi de. Forumda birçok araştırdım ama düzgün veri elde edemedim.

Bir de üniversitede çalışan memur ikramiye falan alıyor mu birkaç ayda bir.