Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Haziran 2023 08:02
Yıllık izin
Geçen yıl 4 temmuzda başlama yaptım bu yıl 4 temmuz dahil olmak üzere yıllık iznimden kullanabilir miyim yoksa 5 temmuzda mı açılır

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