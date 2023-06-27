Türkiye'de benzinin, mazotun,lpg nin,elektriğin,doğalgazın ÇOK UCUZ olması

Uluslararası benzin fiyatları diye aratınca karşıma çıkan gerçeklik. An itibariyle benzinin litresi 0.90 cent. Petrolün çıktığı Suudi arabistan,rusya da 0.60 cent. Yaşı 30 un üstünde olanlar uzun zaman dünyanın en pahalı benzinini kullandığınızı bilir. Yani 2 $ ın üstünde. Türkiye gibi NET PETROL İTHALATCISI olan ülkeler benzini 1.5 $ dan aşağı SATAMAZ. Makul fiyat da 2$ civarında olmalıdır. Elektrik zaten sudan ucuz. Bunun teyidi için geçmiş faturalara bakmak bile yeterli. Şu anda Almanya da Elektrik birim fiyatı bizden 10 kat pahalı dolar bazında. Dogalgaz da durum çok daha komik. Almanya bizden 20 kat pahalı neredeyse. Konunun alım gücüyle ilgisi yok bu arada.Sonuçta iki ülkede bu ham maddeleri ithal ediyor. Dogalgaz neredeyse Azerbaycan fiyatı ile aynı. 2008 de ankarada maaşın 1/4 ünü Dogalgaz faturasına vermişim. Bu sene kışın neredeyse 1/20 si. Bu durumda benzinin en az 50 lira olması lazım. Elektrik faturalarının en az 3x, Dogalgaz faturasının 4x olması lazım.

Uluslararası benzin fiyatları diye aratınca karşıma çıkan gerçeklik. An itibariyle benzinin litresi 0.90 cent. Petrolün çıktığı Suudi arabistan,rusya da 0.60 cent. Yaşı 30 un üstünde olanlar uzun zaman dünyanın en pahalı benzinini kullandığınızı bilir. Yani 2 $ ın üstünde. Türkiye gibi NET PETROL İTHALATCISI olan ülkeler benzini 1.5 $ dan aşağı SATAMAZ. Makul fiyat da 2$ civarında olmalıdır. Elektrik zaten sudan ucuz. Bunun teyidi için geçmiş faturalara bakmak bile yeterli. Şu anda Almanya da Elektrik birim fiyatı bizden 10 kat pahalı dolar bazında. Dogalgaz da durum çok daha komik. Almanya bizden 20 kat pahalı neredeyse. Konunun alım gücüyle ilgisi yok bu arada.Sonuçta iki ülkede bu ham maddeleri ithal ediyor. Dogalgaz neredeyse Azerbaycan fiyatı ile aynı. 2008 de ankarada maaşın 1/4 ünü Dogalgaz faturasına vermişim. Bu sene kışın neredeyse 1/20 si. Bu durumda benzinin en az 50 lira olması lazım. Elektrik faturalarının en az 3x, Dogalgaz faturasının 4x olması lazım.