Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Haziran 2023 09:38
Türkiye'de benzinin, mazotun,lpg nin,elektriğin,doğalgazın ÇOK UCUZ olması
Uluslararası benzin fiyatları diye aratınca karşıma çıkan gerçeklik. An itibariyle benzinin litresi 0.90 cent. Petrolün çıktığı Suudi arabistan,rusya da 0.60 cent. Yaşı 30 un üstünde olanlar uzun zaman dünyanın en pahalı benzinini kullandığınızı bilir. Yani 2 $ ın üstünde. Türkiye gibi NET PETROL İTHALATCISI olan ülkeler benzini 1.5 $ dan aşağı SATAMAZ. Makul fiyat da 2$ civarında olmalıdır. Elektrik zaten sudan ucuz. Bunun teyidi için geçmiş faturalara bakmak bile yeterli. Şu anda Almanya da Elektrik birim fiyatı bizden 10 kat pahalı dolar bazında. Dogalgaz da durum çok daha komik. Almanya bizden 20 kat pahalı neredeyse. Konunun alım gücüyle ilgisi yok bu arada.Sonuçta iki ülkede bu ham maddeleri ithal ediyor. Dogalgaz neredeyse Azerbaycan fiyatı ile aynı. 2008 de ankarada maaşın 1/4 ünü Dogalgaz faturasına vermişim. Bu sene kışın neredeyse 1/20 si. Bu durumda benzinin en az 50 lira olması lazım. Elektrik faturalarının en az 3x, Dogalgaz faturasının 4x olması lazım.

turkeli1048
Aday Memur
27 Haziran 2023 09:52

Trollere de bayram ikramiyesi yatıyor mu?


Karizmaunl
Memur
27 Haziran 2023 10:07

Gabar'dan petrol fışkırıyor, Karadeniz doğalgaz püskürtüyor, Akkuyu nükleer santral açıldı üretim son sürat devam ediyor. Bu durumda akaryakıtın, doğalgazın, elektriğin beleş olması lazım.


mfu4226
Aday Memur
27 Haziran 2023 10:08
Akaryakıtı ucuza kullandığımızı düşünmüştüm bende gerçekten 1 dolara bile tekabül etmiyor

emreunalan
Aday Memur
27 Haziran 2023 10:12

her kur şokunda mantar gibi bitiyorlar böyle

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