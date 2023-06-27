4 VE 8 YILINI DOLDURAN İDARECİLER 1 YIL DAHA UZATILABİLİR.

Merak etmeyin diğer okullara da sakkadanak bir gecede çıkar maşallah bu bakan usulsüz ne varsa sıra ile başlıyor arkası gelecek

Merak etmeyin diğer okullara da sakkadanak bir gecede çıkar maşallah bu bakan usulsüz ne varsa sıra ile başlıyor arkası gelecek