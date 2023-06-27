Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Haziran 2023 10:14
4 VE 8 YILINI DOLDURAN İDARECİLER 1 YIL DAHA UZATILABİLİR.

27 Haziran 2023 Resmi gazte 4 ve yılını dolduran idareciler geçici madde ile görev süreleri bir yıl uzatılabilir.


asminezaran
Şube Müdürü
27 Haziran 2023 10:51
Bu durumda bu sene süresi dolanlar icinyeniden görevlendirme yapılmaz. Direk ilk atama yönetici görevlendirme yapılır.

canpolat123
Aday Memur
27 Haziran 2023 11:03

Bende sizin gibi düşünüyorum


geceyolcusu2002
Memur
27 Haziran 2023 11:30

Bu durum sadece proje okulları için geçerli.


mehmet230714
Aday Memur
27 Haziran 2023 11:30

Proje okulları için arkadaşlar eksik bilgi


ibroibro
Aday Memur
27 Haziran 2023 12:01
Merak etmeyin diğer okullara da sakkadanak bir gecede çıkar maşallah bu bakan usulsüz ne varsa sıra ile başlıyor arkası gelecek

Kagiş
Müsteşar Yardımcısı
27 Haziran 2023 12:12

Bu okullardaki öğretmen ve idareciler ömür boyu görevde kalsınlar efendim! Rica ediyorum, lütfen! Yakışırrr.

Darısı diğer okul türleri idarecilerinin başına inşallah!!))) Emeklilik de kalkmalı ki ömür boyu çalışabilsin insanlar! Görevler bundan sonra pazara kadar değil, mezara kadar olmalıdır azizim! Selam ve dua ile!?

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