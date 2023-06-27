Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


27 Haziran 2023 10:17
Taşıma personeli ne iş yapar

Üniversitede destek personeli taşıma olarak atandım taşıma hariç ne iş yaptırırlar hocalarım hayırlı bayramlar diliyorum


unsal1420
Aday Memur
27 Haziran 2023 10:26

Yardımcı hizmetler sınıfı memursan herşeyi yaptırabilirler kendini masa başına atmaya çalış

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