Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Haziran 2023 10:43
Bu seminer doneminde kac lira yatacak?

Sadece seminer kac lira yatar? Bu arada mersinde yapi kredi bankası hala yatirmadi yatmayacak mı acaba?


Rafaello
Aday Memur
27 Haziran 2023 10:52
15 saat ek ders ödemesi yapılır
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuzdaki artış %25+7250 olacak22000 maaş zammı 16500 e düştüMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Öğretmenlere Kara Haber ! Bursa'da simit fiyatı 10 TL'ye yükseldi.#Öğretmene34bintlÖğretmen arkadaşlar dikkatli olun "Ünvan Değişikliği Sınavı" geliyor.En Düşük Memur Maaşı 22.000 TL Vaadinin Anlık USD Bazında Değeri (Sürekli Güncel)Ek dersÖğretmen maaş zammıUzman öğretmenlik 5 yıla düşüyordu

Sözlük

sahan 1 güzel olduğunuz kadar küstahsınız da 1 potifar 2 moral 1 wagner 3 taşınmak 1 ivan dragon 2 dirsek çürütmek 1 efendi köle ilişkisi 2

Son Haberler

Düzce'de bir kadın dini nikahla yaşadığı kişiyi silahla öldürdüKur Korumalı Mevduat'ta vatandaşlar için stopaj avantajı yıl sonuna kadar uzatılacakArabulucular, ev sahibi-kiracı anlaşmazlığında yargının yükünü alacakGazeteci Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Editörün Seçimi

28 günde %30 fakirleşmemiz...Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatı