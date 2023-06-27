Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Haziran 2023 10:47
Vasıfsız işçi maaşı

Abi deli olucam adamların maaşı temmuzda 32bin tl olacak

Biz 22bin konuşuyoruz.

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