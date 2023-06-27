Maaş almamızı istemeyen diğer kurumlar !!!!!

Ya bu nedir maaş bile konusamiyoruz adam yazıyor yok şu kadar alıyorsunuz şükredin öteki asgari ücret almanız lazım oooo bekçi birşey yapmıyor şu kadar maaş alıyor diğeri polislik maaşa gerek duymadan yapılması gereken hizmettir diyor polis bedava otobüse biniyor biz ....... Memurları neden ücret veriyoruz yok öteki ben astsubayim baskomserine dengim bu ne ya kardeşim polis en sağ bastamida polise göre hıza alıyorsunuz bizlerinde çoluğu çocuğu var bizde bu milletin içinden çıkmış insanlarız şehit olunca on saniye konuşulup unutuluyoruz zaten bırakın yakamizi kendinize bakın.!

Ya bu nedir maaş bile konusamiyoruz adam yazıyor yok şu kadar alıyorsunuz şükredin öteki asgari ücret almanız lazım oooo bekçi birşey yapmıyor şu kadar maaş alıyor diğeri polislik maaşa gerek duymadan yapılması gereken hizmettir diyor polis bedava otobüse biniyor biz ....... Memurları neden ücret veriyoruz yok öteki ben astsubayim baskomserine dengim bu ne ya kardeşim polis en sağ bastamida polise göre hıza alıyorsunuz bizlerinde çoluğu çocuğu var bizde bu milletin içinden çıkmış insanlarız şehit olunca on saniye konuşulup unutuluyoruz zaten bırakın yakamizi kendinize bakın.!