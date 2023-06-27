Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Haziran 2023 12:21
proje okullari idareci ve ogretmenlerine omur boyu calisma garantisi

Bakan yine skandallara imza atarak kendini belli etti. Bir de bundan umudu olanlar vardı vah vah !

Şehit Öğretmenlerimizin kemiklerini sızlatan zorunlu hizmet affından sonra sözde ikinci hizmeti proje okulu çalışanlarına ömür boyu çalışma imkanı sundu.

Günlerce tercih uğraşı yapan, okul soran saf öğretmenlerde kasap kapısındaki kedi gibi kaldı.


muallim_34
Genel Müdür
27 Haziran 2023 12:57

Tercihler alındıktan sonra böyle bir değişikliğin yapılması çok yanlış...Kabul edilebilir değil.


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
27 Haziran 2023 13:24

Öğretmenler tam da layık olduğu muameleyi görüyor bence. Umarım yakın zamanda Alo 147 de tekrar açılır. Sonrasında da öğrencinin öğretmene puan vermesi geliyor.


Velocıraptor
Genel Müdür
27 Haziran 2023 14:06
Yusuf övücüleri piste alalım
Evlenmek Gerek, 58 dk. önce

Öğretmenler tam da layık olduğu muameleyi görüyor bence. Umarım yakın zamanda Alo 147 de tekrar açılır. Sonrasında da öğrencinin öğretmene puan vermesi geliyor.

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