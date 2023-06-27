KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Haziran 2023 13:00
P3 vs Öğretmenlik

Arkadaşlar merhaba, 2022 kpss P3 puanım 82, bu sene daha mezun olmadığım için sınava başvurmadım. 2024 öğretmenliğe girmeyi düşünüyorum. Nasipse 2025 Ocakta mezun oluyorum.

Sizce P3'te 82 alıyorsam, Öğretmenliğe bu puanın etkisi nasıl olur? puanımın 85 ve üzeri olması için öğretmenlikten ne kadar net çıkarmam gerekir


eyup4
Aday Memur
27 Haziran 2023 13:06

bölümde öabt yok

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