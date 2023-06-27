P3 vs Öğretmenlik

Arkadaşlar merhaba, 2022 kpss P3 puanım 82, bu sene daha mezun olmadığım için sınava başvurmadım. 2024 öğretmenliğe girmeyi düşünüyorum. Nasipse 2025 Ocakta mezun oluyorum.
Sizce P3'te 82 alıyorsam, Öğretmenliğe bu puanın etkisi nasıl olur? puanımın 85 ve üzeri olması için öğretmenlikten ne kadar net çıkarmam gerekir
Arkadaşlar merhaba, 2022 kpss P3 puanım 82, bu sene daha mezun olmadığım için sınava başvurmadım. 2024 öğretmenliğe girmeyi düşünüyorum. Nasipse 2025 Ocakta mezun oluyorum.
Sizce P3'te 82 alıyorsam, Öğretmenliğe bu puanın etkisi nasıl olur? puanımın 85 ve üzeri olması için öğretmenlikten ne kadar net çıkarmam gerekir