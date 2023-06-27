Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Haziran 2023 13:38
TÜİK Haziran enflasyonunu yarın açıklayacak

TV de alt yazı gecti.sürecin hızlanması ,zamlı maaslarin 15 ine yetişmesi adına bir adım..


hasan3401hasan
Aday Memur
27 Haziran 2023 13:46
Durdu durdu bayram günü mü açıklayacak yarın bayram

egestar09
Aday Memur
27 Haziran 2023 14:03

sallamayın yok öyle birşey

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