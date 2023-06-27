Antakya da durum hakkinda

Merhabalar öncelikle deprem görevi olarak Antakya ya gidecem oranın çalışma sistemi nasıldır yıkım durumu diğer ilçelere göre nedir ve kalacak yer yemek sıkıntısı çok mu?yakın zamanda giden ve gitmiş arkadaşlar ve abiler bilgilendirirseniz lütfen

Merhabalar öncelikle deprem görevi olarak Antakya ya gidecem oranın çalışma sistemi nasıldır yıkım durumu diğer ilçelere göre nedir ve kalacak yer yemek sıkıntısı çok mu?yakın zamanda giden ve gitmiş arkadaşlar ve abiler bilgilendirirseniz lütfen