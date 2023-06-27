Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Haziran 2023 14:14
Antakya da durum hakkinda
Merhabalar öncelikle deprem görevi olarak Antakya ya gidecem oranın çalışma sistemi nasıldır yıkım durumu diğer ilçelere göre nedir ve kalacak yer yemek sıkıntısı çok mu?yakın zamanda giden ve gitmiş arkadaşlar ve abiler bilgilendirirseniz lütfen

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