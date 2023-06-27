Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Haziran 2023 14:44
Haziran enflasyonu

Arkadaşlar bazı sitelerde enflasyonun 3 Temmuz da bazı sitelerde 5 temmuz da açıklanacağı yazıyor. Sizler 5 Temmuz diyorsunuz...kesinliği var mı ?


furkan_02
Memur
27 Haziran 2023 15:14

Kurban Bayramından dolayı enflasyon verileri 5 temmuz saat 10'da açıklanacak.

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