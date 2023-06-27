Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


27 Haziran 2023 15:54
Meb Unvan Değişikliği

Merhaba, Meb Unvan Değişikliği ile ilgili bir şey soracaktım : Açıköğretim önlisans Bilgisayar Programcılığı bölümü mezunu birisi, Meb unvan değişikli sınavı ile teknikerlik kadrosuna atanabilir mi? Örgün okumak mı gerek, yoksa açıköğretim yeterli midir? Diğer sorum tekniker olmak için bölüm adında bilgisayar geçen tüm önlisans bölümleri geçerl midir? Mesela bilgisayar programcılığı geçerli midiir?

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