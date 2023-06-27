Merhaba, Meb Unvan Değişikliği ile ilgili bir şey soracaktım : Açıköğretim önlisans Bilgisayar Programcılığı bölümü mezunu birisi, Meb unvan değişikli sınavı ile teknikerlik kadrosuna atanabilir mi? Örgün okumak mı gerek, yoksa açıköğretim yeterli midir? Diğer sorum tekniker olmak için bölüm adında bilgisayar geçen tüm önlisans bölümleri geçerl midir? Mesela bilgisayar programcılığı geçerli midiir?
Merhaba, Meb Unvan Değişikliği ile ilgili bir şey soracaktım : Açıköğretim önlisans Bilgisayar Programcılığı bölümü mezunu birisi, Meb unvan değişikli sınavı ile teknikerlik kadrosuna atanabilir mi? Örgün okumak mı gerek, yoksa açıköğretim yeterli midir? Diğer sorum tekniker olmak için bölüm adında bilgisayar geçen tüm önlisans bölümleri geçerl midir? Mesela bilgisayar programcılığı geçerli midiir?