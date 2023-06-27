Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Haziran 2023 16:07
Yks Okul birinciliği Kontenjanı
Arkadaşlari Üniversite sınavında avantajlı olan okul birincileri için yapmamız gereken bir işlem var mı. Okul birincisini ÖSYM ye bildirmemiz gerekiyor mu. Bu konuda yapmamız gereken işlemler nelerdir?

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