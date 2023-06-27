Yks Okul birinciliği Kontenjanı

Arkadaşlari Üniversite sınavında avantajlı olan okul birincileri için yapmamız gereken bir işlem var mı. Okul birincisini ÖSYM ye bildirmemiz gerekiyor mu. Bu konuda yapmamız gereken işlemler nelerdir?

Arkadaşlari Üniversite sınavında avantajlı olan okul birincileri için yapmamız gereken bir işlem var mı. Okul birincisini ÖSYM ye bildirmemiz gerekiyor mu. Bu konuda yapmamız gereken işlemler nelerdir?