Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Haziran 2023 16:08
2. Şarktakilere bu yıl tayin modülü açılacak mı

Arkadaşlar 2. Şark görevinde bulunan polislere bu ağustos ayında tayin modülü açılacak mı acaba bilgisi duyumu olan varmı

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