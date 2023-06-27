KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


27 Haziran 2023 16:48
İhracatcı birlikleri ek iş

Merhaba arkadaşlar. İhracatçı birliklerinde çalışan personelin ek iş yapma şansı var mıdır? 4857 sayılı iş kanununa göre çalışılıyor. O kanuna göre çalışılır manası var. Ancak birliklerin insan kaynakları yönetmelikleri de var. Onda ise ticaret yapamaz ve farklı kazanç sağlayamayacağı yazıyor. Mesela mesai saatleri dışında serbest avukatlık yapılabilir mi? Yardımcı olursanız sevinirim

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