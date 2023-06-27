Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Haziran 2023 17:05
İzmit'te lojman

İzmit'te öğretmenlerin kalabileceği lojman var mıdır acaba bilgisi olan var mı?

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