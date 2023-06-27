Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Haziran 2023 18:21
Bir ogretmen bir okulda en fazla kac yil kalabilir?

Kendi il ici ya da dişi tayin istemedigi surece . Bunun bir sure ölçütu var mi


ANTEROS
Aday Memur
27 Haziran 2023 18:23
Ayakta durabildiği sürece kalabilir

1aysemm
Aday Memur
27 Haziran 2023 18:28

Tesekkurler. Aslinda 8 yildan sonra ilici rotasyon olsa daha iyi olurmus


ANTEROS
Aday Memur
27 Haziran 2023 18:49
Bunun için rotasyona pek gerek yok 8 yılı dolan isterse gider zaten il içi il dışıyla
1aysemm, 1 saat önce

Tesekkurler. Aslinda 8 yildan sonra ilici rotasyon olsa daha iyi olurmus


Velocıraptor
Genel Müdür
27 Haziran 2023 18:55
Bu hükümet sayesinde geberene kadar.

1aysemm
Aday Memur
27 Haziran 2023 19:26

Hocam oyle kimse yer drgistirmez:))

ANTEROS, 1 saat önce
Bunun için rotasyona pek gerek yok 8 yılı dolan isterse gider zaten il içi il dışıyla

ANTEROS
Aday Memur
27 Haziran 2023 19:31
Değiştirmesin hocam zaten değişiklik hep masraf :)
1aysemm, 24 dk. önce

Hocam oyle kimse yer drgistirmez:))


1aysemm
Aday Memur
27 Haziran 2023 19:37

Ama koyde calisan koyde kaliyor.

ANTEROS, 19 dk. önce
Değiştirmesin hocam zaten değişiklik hep masraf :)

ANTEROS
Aday Memur
27 Haziran 2023 19:38
Kalsın hocam bende köydeyim şehirden kaçtım
1aysemm, 13 dk. önce

Ama koyde calisan koyde kaliyor.


murat5535
Genel Müdür
27 Haziran 2023 19:42

Yönetmelikte 8 yıl olarak yazıyor hocam ama uygulanmıyor.

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