Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Haziran 2023 18:44
Asker polis atama

Eşim tsk asker şark dönüşü kendi memleketimize kütüklerimiz bir tercih hakkı var

Yalnız memleketimiz küçük il

Asker polisi çektigi için bende kendi memleketime atanabilir miyim ? Yada böyle bir durumda polis olarak değerlendirmeyip eş durumundan gihe geçebilir miyim? Bilgisi olan var mı şimdiden tşkler

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıMeslekten İstifa Edip Öğretmenliğe GeçişÖğretmenler 34bin istiyor! Gündem olmuşlar tekrardan.Polisin Maaşı 33 bin olursa ne mi olacak?En az 30bin tl Net olmalı!TEMMUZ POLİS MAAŞI TAHMİN ANKETİ2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminİstihdam listesi açıklayan illerKurban Bayramı ÖdüllendirmesiPolisin maaşı

Sözlük

potifar 2 ivan dragon 2 wagner 1 taşınmak 1 efendi köle ilişkisi 2 güzel olduğunuz kadar küstahsınız da 1 sahan 1 dirsek çürütmek 1

Son Haberler

Kayseri'de tartıştığı ağabeyini tüfekle öldüren zanlı tutuklandıBakan Kacır açıkladı: TÜBİTAK bursları ikinci kez arttıBakan Tekin: Öğretmenlerimiz tek başına bunu yapamazAK Parti Sözcüsü Çelik'ten Avrupa Konseyi'nin raporuna tepkiÇeşme'de 'Tuvalet 50 lira' yazısını asan işletmeci konuştu

Editörün Seçimi

28 günde %30 fakirleşmemiz...Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatı