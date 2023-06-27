Lisans mezunu birisi ortaöğretim kpss ile atanabilir mi?

Merhaba arkadaşlar, bildiğiniz üzere adalet bakanlığı sözlü mülakatları başladı ve devam ediyor, ben lisans mezunuyum fakat ortaöğretim kpss puanım ile başvurdum, onaylandı ve zabıt katipliği için klavye sınavına çağırıldım, 154 net yazarak sözlü mülakata da girmeye hak kazandım ve çağırıldım fakat bazı arkadaşlar kazansam dahi atamanın yapılamayacağını söylüyorlar, bu konu hakkında fikriniz var mı?

Ayrıca adalet bakanlığı ilgili ilanında klavye sınavına cagirilmayan adaylar ile alakalı nedenleri listelerken şu maddeyi de koymuşlar, fakat dediğim gibi ben klavyeye çağırıldım ve geçtim.

6-KPSS MEZUNİYET ŞARTINI TAŞIMIYOR: Mezuniyet durumunuzun, girmiş olduğunuz KPSS düzeyini karşılamadığını ifade eder. (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 29.05.2023 tarihli, 15095 sayılı yazısı ile adayların son başvuru tarihi olan 11.05.2023 günü itibarı ile girmiş oldukları KPSS türünden mezun olmaları gerektiği görüşü bildirilmiştir.)

Daha önce başına gelen, duyan veya bilgisi olan var ise aydınlatırsa çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.