Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Haziran 2023 19:56
Lisans mezunu birisi ortaöğretim kpss ile atanabilir mi?

Merhaba arkadaşlar, bildiğiniz üzere adalet bakanlığı sözlü mülakatları başladı ve devam ediyor, ben lisans mezunuyum fakat ortaöğretim kpss puanım ile başvurdum, onaylandı ve zabıt katipliği için klavye sınavına çağırıldım, 154 net yazarak sözlü mülakata da girmeye hak kazandım ve çağırıldım fakat bazı arkadaşlar kazansam dahi atamanın yapılamayacağını söylüyorlar, bu konu hakkında fikriniz var mı?

Ayrıca adalet bakanlığı ilgili ilanında klavye sınavına cagirilmayan adaylar ile alakalı nedenleri listelerken şu maddeyi de koymuşlar, fakat dediğim gibi ben klavyeye çağırıldım ve geçtim.

6-KPSS MEZUNİYET ŞARTINI TAŞIMIYOR: Mezuniyet durumunuzun, girmiş olduğunuz KPSS düzeyini karşılamadığını ifade eder. (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 29.05.2023 tarihli, 15095 sayılı yazısı ile adayların son başvuru tarihi olan 11.05.2023 günü itibarı ile girmiş oldukları KPSS türünden mezun olmaları gerektiği görüşü bildirilmiştir.)

Daha önce başına gelen, duyan veya bilgisi olan var ise aydınlatırsa çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.


Reamonn42
Aday Memur
27 Haziran 2023 20:09

Lisans mezunu biri ortaogretim Kpssye giremez ki sen nasil girebildiniz ?


furkanurganoglu
27 Haziran 2023 20:21

Şöyle; 6 Haziran 2022 tarihi ve öncesinde mezun olanlar, lisans düzeyinden KPSS'ye girmek zorundadır


furkanurganoglu
27 Haziran 2023 20:23

ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde; 6 Haziran 2022 tarihi ve öncesinde mezun

olanlar, lisans düzeyinden KPSS?ye girmek zorundadır. Bir lisans programından 6 Haziran 2022 tarihi itibarıylamezun olmamış olmak koşuluyla; ön lisans (iki yıllık meslek yüksekokulu ve iki yıllık açıköğretim) veyaortaöğretim (lise veya dengi meslek lisesi) mezunları ile bu kurumlardan mezun olabilecek durumda olanlar,KPSS?ye ortaöğretim/ön lisans düzeyinde girebileceklerdir. Bir lisans programından 6 Haziran 2022tarihinden sonra mezun olacaklar ise mezuniyet durumlarını göz önünde bulundurarak, KPSS?ye lisansdüzeyinden veya ortaöğretim/ön lisans düzeyinden girebileceklerdir.

Ben ise temmuz mezunuyum. Bir sorun olsa başvuru aşamasında hata alırdınız dendi ÖSYM tarafından.

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