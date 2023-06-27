Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Haziran 2023 20:00
3. Atama sağlık bakanlığı
Merhaba puanım 81.93 Haziran ayında tds den mezun oldum maalesef 32 bin alıma yetisemedim 2024 kpss ye kadar bu puanla atanır miyim

Diduu
Aday Memur
27 Haziran 2023 21:15

Tds puanlarindan pek anlamam ama puanın gayet iyi bence ve henüz 2023 bütçesiyle bir alım yapılmadı inşallah yakın zamanda yapılır bende alım bekliyorum farklı bir branştanim

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