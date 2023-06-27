Abilerim Yardım

Çalışma şartları bakımından piyade insanı baya zorlar zaten kirsaldasin sürekli Suriye dış görevler de cabası, 2 senede bir tayinin olur gittiğin yerde lojmanin hazir bekler ama kafa olarak tamamen askeri kafa cok farklidir halktan insandan uzak bir yaşantı olur. Seçim senin kiyaslanacak bi tarafi yok polislikle

Çalışma şartları bakımından piyade insanı baya zorlar zaten kirsaldasin sürekli Suriye dış görevler de cabası, 2 senede bir tayinin olur gittiğin yerde lojmanin hazir bekler ama kafa olarak tamamen askeri kafa cok farklidir halktan insandan uzak bir yaşantı olur. Seçim senin kiyaslanacak bi tarafi yok polislikle