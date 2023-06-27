Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Haziran 2023 20:30
Abilerim Yardım

Herkese kolay gelsin şimdiden hayırlı bayramlar.Mahallemde oturan bir abi vardı liseden itibaren 2 farklı dalda lisanslı sporcu ve yabancı dili var.Fiziki olarak muazzam bir yapıda.Bu abi Geçen sene kara kuvvetlerinde piyade teğmenliği kazandı gitti fakat istifa edip polis oldu.Sorduğumda eğitimlerin kendisini hiç zorlamadığını fakat bir aile yaşantısı kuramayacağını anladığı için istifa ettiğini söyledi.Piyade sınıfında sürekli kaydırma görevler 2 senede bir atama vs varmış 5-6 şark cabası diyor.Polislikten memnun musun dediğimde bir askeri disiplin, hiyerarşi vs yok ama en azından ailemleyim ve 6-7 k daha az maaş almama rağmen muyluyum diyor.Benim sorum bende bu yıl hazırlanıyorum egm yada tsk ...olduda piyade sınıfını kazandım bu abinin dediği gibi sosyal ailevi açıdan zorlansamda sonuçta subayım gitmelimiyim yoksa polislik en uygunu mu.1 polis mutlu diye hepiniz mutlu olacak diye bişey yok.Bende size sorayım dedim siz ne yapardınız.Bana bunları anlatan abi psikolojik ve fiziksel olarak son derece güçlü birisi o bile piyadede sosyal hayatın 0 aile yaşantın 0 diyip bıraktığı için kafam karıştı.Evet iki meslekte para için yapılacak iş değil ama herkes ister ailesiyle az çok mutlu olmayı gerekirse mutlu şekilde kuru ekmek yemeyi.


yatanpolis
Aday Memur
27 Haziran 2023 20:50
Çalışma şartları bakımından piyade insanı baya zorlar zaten kirsaldasin sürekli Suriye dış görevler de cabası, 2 senede bir tayinin olur gittiğin yerde lojmanin hazir bekler ama kafa olarak tamamen askeri kafa cok farklidir halktan insandan uzak bir yaşantı olur. Seçim senin kiyaslanacak bi tarafi yok polislikle

Tahnu
27 Haziran 2023 21:00

Teşekkür ederim abi cevabın için.

yatanpolis, 40 dk. önce
Çalışma şartları bakımından piyade insanı baya zorlar zaten kirsaldasin sürekli Suriye dış görevler de cabası, 2 senede bir tayinin olur gittiğin yerde lojmanin hazir bekler ama kafa olarak tamamen askeri kafa cok farklidir halktan insandan uzak bir yaşantı olur. Seçim senin kiyaslanacak bi tarafi yok polislikle

Dead.588
Aday Memur
27 Haziran 2023 21:16

Kardeşim ne güzel teğmen olacaksın saygınlığın olacak hem polislikle teğmenlik kıyaslanır mı. Bence uzman çavuşluk bile polislikten daha iyi. Hele teğmenliği bırakıp da polis olan abini de anlamadım şaka mı bu.

Benim de bir abim vardı mahalleden bir tanıdık vardı, pilotluğu bıraktı polis oldu nedenini sorduğumda ise pilotluğun çok zor olduğunu ve kendini geliştirebilmek için polis liğe geçtiğini söyledi

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