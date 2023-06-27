Projeye İlk Atama Atanıyor, Kıdemli Öğretmen Engelleniyor

Öncelikle proje okuluna atama başvurusu yapmadım. Ama ilk atama ile bile proje okullarına yüzlerce öğretmen atandı. İlk kez merkezi sistem üzerinden kıdemli, referanssız öğretmenlere de proje okullarına atanma imkanı tanınmıştı. Süreç devam ederken proje okullarındaki öğretmenlerin görev süresi iki yıl daha uzaltıldı. Bir yıl da değil, iki yıl.

Demem o ki proje okullarına ilk atama ile bile atanmak mümkün. Ama MEB'de kıdemli öğretmenlerin, uzman veya başöğretmenlerin atanması mümkün değil.

Artık bunun değerlendirmesini de bir zahmet siz öğretmenler yaparsınız.