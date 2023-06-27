Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Haziran 2023 20:52
Projeye İlk Atama Atanıyor, Kıdemli Öğretmen Engelleniyor

Öncelikle proje okuluna atama başvurusu yapmadım. Ama ilk atama ile bile proje okullarına yüzlerce öğretmen atandı. İlk kez merkezi sistem üzerinden kıdemli, referanssız öğretmenlere de proje okullarına atanma imkanı tanınmıştı. Süreç devam ederken proje okullarındaki öğretmenlerin görev süresi iki yıl daha uzaltıldı. Bir yıl da değil, iki yıl.

Demem o ki proje okullarına ilk atama ile bile atanmak mümkün. Ama MEB'de kıdemli öğretmenlerin, uzman veya başöğretmenlerin atanması mümkün değil.

Artık bunun değerlendirmesini de bir zahmet siz öğretmenler yaparsınız.


Şaşkınmıyım
Aday Memur
27 Haziran 2023 21:22

Türkiye yüzyılı derken yusuf bey öğretmenlerle birlikte inşaa edeceğiz demişti

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuzdaki artış %25+7250 olacak22000 maaş zammı 16500 e düştüMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Öğretmen arkadaşlar dikkatli olun "Ünvan Değişikliği Sınavı" geliyor.En Düşük Memur Maaşı 22.000 TL Vaadinin Anlık USD Bazında Değeri (Sürekli Güncel)Öğretmenlere Kara Haber ! Bursa'da simit fiyatı 10 TL'ye yükseldi.#Öğretmene34bintlProje okulları yönetmeliği değişti başvural iptal mi olurEk dersNeyi bekliyoruz hocam ?

Sözlük

sahan 1 güzel olduğunuz kadar küstahsınız da 1 ivan dragon 2 wagner 1 dirsek çürütmek 1 potifar 2 taşınmak 1 efendi köle ilişkisi 1

Son Haberler

Sigara vermeyen yaşlı adamı demir çubukla öldürmüştü, tutuklandıAntalya Valiliğinden orman yangınlarını önlemek için genelgeKastamonu'da ilk Togg sahibine teslim edildiTrafik sigortasına zam yoldaHazine 270 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

Editörün Seçimi

28 günde %30 fakirleşmemiz...Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatı