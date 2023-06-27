Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Haziran 2023 20:52
Uzman Öğretmenlik İşi Yattı (!)

5 yıl muhabbetini seçim öncesi ortaya atanlar ile şuan sus pus olanlar aynı tayfa . Bir açıklamayı bile çok görüyorlar. Ya evet olacak ya hayır olmayacak. Milleti bu şekilde umutlandırmanın ne gereği var ?


uyem1234
Aday Memur
27 Haziran 2023 20:56

Bence de evet adamlar böyle önce söz ver seçimden sonra ilk işimiz bu olacak de sonra sus


ömer1992
Aday Memur
27 Haziran 2023 21:04

Sadece seçim içinmiş vaatte öteye gitmedi


mhs44
Memur
27 Haziran 2023 21:05

Unutma, unutturma.


Kagiş
Müsteşar Yardımcısı
27 Haziran 2023 21:29

2028'de bir daha oy verin, belki o zaman yaparlar!?)))

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