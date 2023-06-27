Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Haziran 2023 21:01
Gıyabında ilişik kesme !!!

23.06.2023 günü rahatsızlığımdan dolayı dr?a gittim daha önceki menisküs yırtığımdan dolayı dr dinlenmen lazım diyerek rapor verdi aynı gün personeldeki arkadaşa raporu attığımda hemen ardından komiser arayıp dr raporunu işleme koyarsam gıyabında ilişik kesmek durumunda kalacağım diyerek gıyabımda ilişik kesmişler tebliğ yapan yok arayan yok arkadaşlardan haberini aldım ilişiğimi kesmişler raporum 02.07.2023?de bitiyor atamam Van iline çıktı ancak yerler hala daha belli değil eşim kadrolu hemşire o da bana tabi olduğundan dolayı atamasını yapamadık ve eşim 8 aylık 2. çocuğumuza hamileyken bunları yaptılar mehil sürem rapor bitimi 03.07.2023?de mi başlıyor yoksa gıyabımda kesilen tarih olan 23.06.2023?den mi başlıyor raporu kime teslim etmem lazım bu zamanlarda kimse telefonları açmıyor bilgi alamıyorum bilen devrelerim abilerim şeflerim yardımcı olabilir misiniz şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum &#128400;


Cimbomlu1
Şef
27 Haziran 2023 21:15
rapor bitiminde başlar mehil müddetin
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