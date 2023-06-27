Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Haziran 2023 21:25
AĞRI MERKEZ EV

Abilerim polisim ağrı merkeze tayinim çıktı tanıdık kimsem yok evliyim kiralık ev arıyorum yardımcı olabilecek varsa.çok makbule geçer

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