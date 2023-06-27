Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


27 Haziran 2023 21:47
2023-5 ataması arşiv araştırması olumsuz geldi

Hemsireyim araştırmam olumsuz geldi. Sadece miras ve icra dosyam var onda da alacakliyim ama red geldi. Hiç bir şey anlamadım başına gelen birisi var mı ne yapmam lazım sebebini de bilmiyorum

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