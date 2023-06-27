Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Haziran 2023 22:35
Sözleşmeli öğretmen eş durumu

Merhaba şimdiden hayırlı bayramalar, sözleşmeli öğretmenler 3+1 zorunluluğu var, fakat bazı forumlarda eşi polis asker ise, öğretmen eşine tabi oluyor yorumları okudum, halen doğu görevinde olan polis olarak soruyorum böyle bir durum var mı acaba gerçekten ?


osman1234567890
Aday Memur
27 Haziran 2023 22:36

Belirtmeyi unuttum eşim son 45000 atamada göreve başlayacak.

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